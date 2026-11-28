شارك كريستيانو رونالدو أساسيًا في لقاء عصر السبت الذي جمع الحزم بالنصر لحساب دوري روشن، وانتهى بانتصار الضيوف بهدف "برتغالي" ولكن بأقدام سامو كوستا وليس القائد الذي فشل في هز الشباك.

مباراة اليوم تصنف من الأسوأ لرونالدو مع النصر هذا الموسم، إذ فشل في وضع بصمته التهديفية وانقطعت سلسلة التهديف في دوري روشن التي استمرت لثلاث مباريات أخيرة، بالإضافة لهز شباك السد بالنخبة بآخر اللقاءات أيضًا.

ثنائية فيليكس ورونالدو كان واضح أنها سلاح النصر الأول من قبل أنجي بوستيكوجلو، وتجلت في أبرز فرص النصر بالشوط الأول عندما ضرب الأسطورة البرتغالية العارضة من تمريرة ساحرة عبر مواطنه، لقطة تكررت قبلها بدقائق ولكن "الدون" كان متسللًا.

رونالدو اقترب من هز الشباك مجددًا ولكن مواطنه الآخر سامو كوستا هو من فعل بهدف النصر الأول عقب أن استغل الكرة المرتدة من الحارس داخل منطقة الجزاء بينه وبين قائده، ليسجل كوستا ويحتفل رونالدو!

حاول القائد سرقة الأضواء من أبرز لاعبي فريقه جواو فيليكس، وذلك عندما حاول تكرار رائعة الأخير ضد السد ورائعته الشخصية سابقًا ضد الخليج ويوفنتوس، بالتسجيل من ركلة خلفية مزدوجة، ولكن الضحية كان مدافع الحزم وليس شباك الأخير!

مرة أخرى، كان فيليكس هو نجم النصر كما هو الحال الموسم الماضي والحالي، البرتغالي تحرك في كل مكان، وكان وراء كل الألعاب الخطرة للنصر بتمريراته ورؤيته، وهدف سامو كوستا كان من عرضية فيليكس بالأساس.

مباراة اليوم كان يفترض أن تكون محطة مهمة في رحلة رونالدو نحو الهدف الألف بالنظر للخصم الذي يعد في المتناول وتلقي دفاعاته 21 هدفًا وتواجده في صراع الهبوط، ولكن العرض "الهاديء" من رونالدو جعله يفوت فرصة سانحة للاقتراب خطوة أقرب للحلم، وخيبة الأمل عقب صفارة النهاية التي بدت على وجهه لخصت الموقف.

توقف العداد عند 987 وتبقي 13 هدفًا، والتوجه الآن نحو المحطة المقبلة وسلسلة من المقابلات الصعبة بداية من القادسية بالجولة المقبلة، مرورًا للغرافة في قطر بالنخبة، وصولًا لديربي الشباب بافتتاح ديسمبر من أجل بلوغ حلم الألف هدف لرونالدو.