رونالدو صار من الماضي .. حتى أمام ضحيته المفضلة كان شبحًا!

من جديد، عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو ليلة مخيبة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهذه المرة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد حل ضيفًا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

رونالدو، بدأ المباراة أساسيًا في مركز المهاجم الصريح، مع اعتماد الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد على رسم 4-2-3-1.

لكن "صاروخ ماديرا" لم يتمكن من تقديم الإضافة خلال المباراة، وواصل الأداء المخيب الذي يقدمه في الآونة الأخيرة.

ماذا قدم رونالدو؟

كريستيانو رونالدو لعب كامل دقائق المباراة، ولمس الكرة في 34 مناسبة خلال اللقاء، ولم يسجل أو يصنع.

رونالدو تمكن من تمرير 21 كرة صحيحة من أصل 24 محاولة بنسبة دقة بلغت 84%، ولم يصنع أي فرصة لزملائه في يونايتد.

المثير أن "صاروخ ماديرا" سدد الكرة مرتين فقط خلال أحداث المباراة، لكن التسديدتين كانتا بعيدتين عن مرمى يان أوبلاك.

رونالدو خسر الاستحواذ أربع مرات فقط خلال المباراة، ونجح في الفوز بأربع صراعات أرضية من أصل خمس محاولات، فيما لم يفز بأي التحام هوائي من أصل ثلاث محاولات.

التاريخ لم يدعم رونالدو!

رونالدو كان قد سجل 25 هدفًا في 35 مباراة ضد أتلتيكو مدريد، كما سجل 4 من أصل 48 "هاتريك" في مسيرته مع الأندية ضد النادي الإسباني.

رونالدو سجل ثلاثيتين في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو حين كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، ولا يوجد لاعب في تاريخ البطولة سجل أكثر من "هاتريك" ضد منافس واحد.

ما قدمه رونالدو اليوم لم يمكنه من تعزيز أرقامه أمام أتلتيكو مدريد، ويبدو أن التقدم في العمر قد نال بالفعل من البرتغالي.

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