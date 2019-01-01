رونالدو يكشف عن معاناته في شوارع مدريد

رونالدو يعود للحديث عن فترة ريال مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، للحديث عن الصعوبات التي واجهته في حياته الخاصة أثناء فترته في إسبانيا مع ريال مدريد.

ورحل رونالدو عن الفريق الملكي في 2018 بعدما دفع يوفنتوس 105 مليون يورو لشراء النجم البرتغالي من نظيره الإسباني.

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وقال رونالدو في اللقاء مع "ITV": "لم يكن بإمكاني النزول للشارع أو أي أماكن عامة، كان العامة يحيطون بي فوراً، كنت أبقى بالمنزل كثيراً".

وأضاف: "في رأس السنة 2009 أردت النزول، أخبرت ريكي صديقي أن الحل هو التنكر كنجوم روك والخروج، فعلنا هكذا وذهبنا للملهى الليلى".

وواصل البرتغالي: "قررنا التحدث بالإنجليزية فقط حتى لا يتم اكتشافنا، الجميع كان ينظر لنا بريبة، ثم في لحظة قلت شيئاً بالبرتغالية وكُشف أمري".

وختم: "شاب ما عرفني وقال للجميع هذا رونالدو، وفي لحظة أصبحت محاطاً بالجمهور، في البداية كنت غاضباً، ولكن الآن أتذكر تلك الليلة كأحد أفضل الليالي على الإطلاق".

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وشارك رونالدو مساء الأربعاء في تعادل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد 2-2 في دوري أبطال أوروبا.