رونالدو الظاهرة: أردت ضم فينيسوس من ريال مدريد

رونالدو الظاهرة رئيس نادي ريال بلد الوليد أراد الحصول على خدمات البرازيلي فينيسوس جونيور من صفوف ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم البرازيلي رونالدو نازريو دي ليما رئيس نادي ريال بلد الوليد أنه أراد ضم مواطنه فينيسوس جونيور لصفوف فريقه في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رونالدو وأكد خلالها على موهبة جونيور الكبير التي ستفيد ريال مدريد في الفترة المقبل.

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وقال رونالدو: "أعتقد أن فينيسوس عظيم، هو يملك موهبة كبيرة، ريال مدريد فريق محظوظ بوجوده في الوقت الحالي، سيكون مناسب للغاية للفريق".

وأضاف: "كنت لأحب أن يتواجد معي في بلد الوليد، لقد طلب من ريال مدريد بالفعل هذا الأمر، هو يملك موهة كبيرة وريال مدريد يري الحفاظ عليه".

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وأكمل: "إذا ما جاءتنا الفرصة لضمه في الفترة المقبلة سنقوم بذلك بكل تأكيد، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا أن نضم لاعب جيد للغاية وموهبته واضحة للجميع".

واختتم تصريحاته: "سياستنا في بلد الوليد أن نضم نجوم شباب لديهم موهبة كبيرة، مع مرور الوقت الأمور ستكون أفضل بالنسبة لنا".

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جدير بالذكر أن فينيسوس كان قد أظهر مستويات طيبة رفقة الفريق الأول لريال مدريد في الفترة الماضية، وأصبح قريبًا من الحصول على مكان أساسي مستمر مع الملكي.