رونالدو: روماريو كان أحمق!

كشف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، عن كواليس حدثت بين وبين مواطنه روماريو دي سوزا، خلال معسكر منتخب بلاده في كوبا أمريكا 1997، مؤكدًا على أنه كان يتعامل معه بحماقة.

وقاد رونالدو منتخب البرازيل للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 1997 التي أقيمت في بوليفيا، حيث كان هداف فريقه برصيد 5 أهداف، بينما سجل روماريو 3 أهداف.

رونالدو قال خلال تصريحات عبر برنامج "بوبو تي في" رفقة النجم الإيطالي كريستيان فييري: "روماريو كان أحمق، بسبب طريقة تعامله مع اللاعبين الشباب في المنتخب البرازيلي، حيث تزاملنا سويًا لفترة قصيرة".

الأسطورة البرازيلية تابع: "لقد تعلمت الكثير من بيبيتو وروماريو، بالرغم من أن الأخير كان أحمقًا، ولكنهما كانا مصدر إلهام لي، هذا بالرغم من عدم مشاركتي في أي دقيقة بكأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وواصل: "روماريو كان يجبر اللاعبين الشباب بالمنتخب البرازيلي، على تنظيف حذائه وإحضار القهوة له، كان يتعامل معهم بحماقة كبيرة".

وتحدث رونالدو عن تجربة غير جيدة مع روماريو، حيث قال: "خلال معسكر الإعداد لبطولة كوبا أمريكا، قال لي روماريو بشكل مفاجئ، استعد سنخرج الليلة".

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واستطرد قائلًا: "روماريو كان قد جهز سلمًا لكي يقفز من على سور الفندق، كما استطاع الحصول على سيارة أجرة بشكل سريع، وخرجنا بالفعل للسهر في أحد الأماكن".

واختتم نازاريو تصريحاته قائلًا: "عدنا في الخامسة صباحًا، وكنت أشعر أنني كالميت في التدريبات، وقتها فهمت أني روماريو كان يحاول إرهاقي من أجل اللعب مكاني".