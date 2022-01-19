رونالدو "المهووس" يفكر في مغادرة يونايتد من أجل رقم تاريخي في دوري الأبطال

هوس البرتغالي كريستيانو رونالدو بتحطيم الأرقام القياسية لا يتوقف، وقد يكون ذلك دافعًا له للرحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد موسم واحد فقط على عودته العاطفية إلى "أولد ترافورد".

رونالدو، الذي يملك خمسة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، يطمح إلى معادلة وتحطيم رقم باكو خينتو أسطورة ريال مدريد، الذي حصد اللقب ست مرات في مسيرته.

خينتو هو أكثر لاعب في التاريخ تحقيقًا للقب دوري أبطال أوروبا، ويعد هذا واحدًا من الأرقام القياسية التي يسعى رونالدو لتحقيقها.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن رونالدو يحترم خينتو بشكل كبير، لكنه يضع عينيه على رقمه التاريخي، ويحتاج إلى نادٍ لمساعدته على تحقيق هدفه.

ومع وضع مانشستر يونايتد الحالي في الدوري الإنجليزي، وابتعاده بفارق خمس نقاط عن المراكز المؤهلة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، فإن غياب "الشياطين الحمر" عن البطولة أمر قائم، وهو ما يؤرق رونالدو.

رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، فضلًا عن كونه أكثر لاعب في التاريخ تسجيلًا على المستوى الدولي برصيد 115 هدفًا، بعد أن تجاوز العام الماضي رقم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف.

رونالدو، الذي يفصله لقب واحد فقط في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم خينتو لم يلق المنشفة، لكنه يريد فريقًا يسمح له بمحاولة حقيقية مرة أخرى للفوز بالبطولة.

وقبل رونالدو، كان هناك لاعبون آخرون حاولوا الوصول إلى رقم خينتو، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، حيث اعتزل باولو مالديني وأليساندرو كوستاكورتا أسطورتا ميلان الإيطالي وفي جعبة كل منهما خمسة ألقاب مثل البرتغالي.

اقرأ أيضًا ..

سرقة كأس العالم ورهائن وعنصرية هتلر .. الكوارث لا تحدث في إفريقيا فقط !

"سأستقيل لو لم ينتقل مبابي إلى ريال مدريد"

حكيمي عن هدفه أمام الجابون: الأفضل في مسيرتي الكروية

