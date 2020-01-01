رونالدو: الملعب دون جماهير مثل السيرك دون مهرجين

أبرز ما قاله كريستيانو رونالدو في تصريحات نقلتها بي بي سي

قال كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم ونجم نادي يوفنتوس إنه لا يهتم بالمستقبل طالما الوقت الحالي بخير، مؤكدًا أن العمر ليس مهمًا طالما العقل بخير.

وتحدث كريستيانو رونالدو في تصريحات نقلتها بي بي سي بعد أيام قليلة من حصوله على جائزة لاعب القرن الحادي والعشرين من جلوب سوكر.

وحصل رونالدو على الجائزة خلال حفل الجوائز السنوية الخاصة بكرة القدم والذي يقام بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على عمله الكبير في مسيرة تقترب من العشرين عامًا.

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وخلال تصريحاته، تحدث رونالدو عن الملاعب الفارغة التي أكد أنه يكرهها بصورة كبيرة، حيث يشبه الأمر السيرك بلا مهرجين، ويفقد كرة القدم الكثير من معانيها".

وأضاف: "لقد أصاب الوباء الناس بالجنون ويعاني الكثيرون من أوضاع صعبة، آمل أن يتمكنوا قريبًا من فتح أبواب الملاعب أمام الجماهير لكي تعود الحياة إلى طبيعتها"

وتابع: "علينا أن نتعايش مع ذلك، وعلينا أن نحاول أن نعيش حياة طبيعية ولكن بالطبع مع احترام القواعد، ولكن للعب بدون الجماهير، أنا حقًا لا أحب ذلك "

وحول المستقبل قال رونالدو: "هذه هي كرة القدم، لا نعرف ما سيحدث غدً، عندما أتحدث إلى الأولاد الصغار، أقول دائمًا "استمتع باللحظة" لأننا لا نعرف أبدًا ما سيحدث بعدها، عيناي ترى المستقبل مشرقًا للغاية، لذا أنا سعيد بهذا"

وأردف: "العمر ليس مهما طالما العقل بخير، اللحظة الحالية أنا في حالة جيدة، أشعر بالسعادة، أشعر بالحيوية وفي لحظة جيدة في حياتي، آمل أن ألعب سنوات عديدة أخرى لكنك لا تعرف أبدًا كيف ستسير الأمور"

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

يذكر أن كريستيانو رونالدو ما زال يقدم عطاء كبيرًا على الرغم من وصوله لعامه الخامس والثلاثين، حيث قدم موسمًا مميزًا مع يوفنتوس على الرغم من الإخفاق الأوروبي.