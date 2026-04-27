رونالدو والكرة الذهبية 2026 .. فعلها ميسي في قطر والنصر قد يقول كلمته

"مفاجأة .. رونالدو سيحصل على الكرة الذهبية السادسة هذا العام" .. جملة على صورة جذبتني كما جذبت بالتأكيد عديد القراء استخدمها الزملاء المسؤولين عن حساب "جول" بالعربي على فيسبوك.

للوهلة الأولى، ستظن أن هناك تلاعبًا ومحاولة لجذبك، ولكن الصور التالية رسمت سيناريو قد يكون وقعه في العنوان خياليًا، ولكن عند تفنيطه، تجد أن فكرة فوز الأسطورة البرتغالية بالكرة الذهبية السادسة في مشواره هذا العام ليست مستحيلة.

حقق رونالدو الكرة الذهبية في خمس مناسبات سابقة، آخرها بقميص ريال مدريد في 2017، بينما واصل ليونيل ميسي بعده تحقيق الجائزة ضمن صراع الأسطورتين على أسمى الجوائز الفردية، فرفعها في 2019 و2021 و2023 ورفع رصيده إلى ثمانية كرات ذهبية كصاحب الرقم القياسي.

لم يتوقف رونالدو في السنوات الماضية عن التقليل من الجائزة، خصوصًا منذ أن ابتعد عن منصات التتويج بها، وآخر حديثه عنها وصفها بالخيالية، ولكن كرجل يعيش على تحطيم وتحقيق الأرقام القياسية، فكرة التتويج بها في سن الحادية والأربعين ستحمل مذاقًا خاصًا.









لن تكون رحلة رونالدو سهلة نحو الجائزة، خصوصًا في ظل المنافسة الشرسة مع أبرز نجوم المستديرة في أوروبا حاليًا مثل لامين يامال وعثمان ديمبيلي وهاري كين وغيرهم، ولكن سيناريو وحيد قد يحول الحلم إلى حقيقة، وعلى الأقل يضع اسم البرتغالي ضمن قائمة المرشحين:

1- تحقيق البطولات مع النصر | صحيح أن النظرة في أوروبا تبقى أن الدوري السعودي أقل تنافسية من بقية الدوريات الكبرى في القارة العجوز رغم القفزة الكبيرة منذ وصول رونالدو، ولكن تحقيق لقبي الدوري وآسيا 2 هذا الموسم يجعل النجم البرتغالي يختم موسمه بلقبين، معيار مهم في المعايير المطلوبة لتحقيق الكرة الذهبية، وقد يضيف إلى ذلك لقب هداف دوري روشن الذي يتنافس عليه بقوة بعد.

2- كأس العالم | "نريد تحقيق البطولة من أجل البلد ككل ومن أجل رونالدو"، هكذا صرح برونو فيرنانديش مؤخرًا مع واين روني، ولا يخفى على أحد أن ذلك السيناريو يشبه كثيرًا ما حدث مع الأرجنتين وليونيل ميسي في قطر 2022. الجميع لعب من أجل تحقيق حلم "ليو" ونتذكر احتفالات دي بول وإيمي مارتينيز والبقية مع قائدهم بسبب مساعدته على تحقيق الكأس الذهبية، الأمر الذي قاد لتحقيق ميسي للكرة الذهبية الثامنة في مشواره رغم موسم متواضع مع بي إس جي حقق فيه الدوري وخرج مبكرًا من دوري الأبطال.

فوز رونالدو بكأس العالم ولعبه دورًا محوريًا في مشوار الفريق نحو اللقب إذا تحقق قد يكون عاملًا حاسمًا لترشيحه للكرة الذهبية، هذا العام حتى الآن لا يبرز لاعب بعينه في دوري الأبطال كصانع للفارق، ومتوقع أن تكون كأس العالم مفصلية في تحديد هوية اللقب الفردي كما حدث في 2024 بفوز رودري على حساب فينيسيوس بفضل اليورو.

3- حلم الألف هدف | 969 هو عدد الأهداف الذي بلغه الأسطورة البرتغالية حتى الآن في مسعاه نحو الألف هدف، رقم يبدو تحقيقه واقعيًا ولكن قد لا يبلغه هذا الموسم في ظل تبقي عدد قليل من المباريات مع النصر، وإمكانية لعب 8 مباريات بحد أقصى في كأس العالم مع البرتغال، ولذا قد يتأجل للموسم المقبل.

الكرة الذهبية أصبحت تعطى على أساس ما حدث في الموسم السابق فقط ولا يدخل في التقييم مطلع الموسم الجديد، أي أن موسم 2025-2026 فقط هو الذي سيحسم الجائزة، والذي ينتهي بنهاية المونديال، ولكن الجميع يدرك أن التصويت يتم في أشهر الصيف حتى سبتمبر، وإذا بلغ رونالدو الألف هدف في ذلك التوقيت سيكون للزخم الإعلامي المصاحب تأثيره على أصحاب القرار ولو معنويًا، بعيدًا عن صحة قرارهم من عدمه!