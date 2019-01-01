رونالدو: الفارق بيني وبين ميسي أنني نجحت مع أندية مختلفة

رونالدو يمدح ميسي ويوضح الفارق بينهما

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل كريستيانو رونالدو الحديث عن ميسي بشكل إيجابي، ولكن مع تفضيله لنفسه ضمنيًا في أي حديث يحتوى على مجال للمقارنة.

وتحدث رونالدو مع مجلة دازن الإيطالية حول مستقبله مع يوفنتوس وطموحاته الشخصية والمقارنة المستمرة بينه وبين ليونيل ميسي.

وقال رونالدو: "ميسي لاعب استثنائي، تقييمه لا يرجع فقط لعدد الكرات الذهبية التي حصل عليها، ولكنه مميز لأنه ظل على القمة لسنوات عديدة، مثلي تمامًا"

وأضاف: "الفارق بيني وبين ميسي أنني ذهبت إلى عدة أندية ونجحت في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين، أيضًا كنت هدافًا للبطولة في 6 مناسبات مع أندية مختلفة"

وتابع: "ليس هناك كثيرون فازوا بالبطولة لـ 5 مرات، أشعر أنني أعرف دوري أبطال أوروبا جيدًا وأنني أكثر حسمًا في هذه البطولة دونًا عن غيرها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وحول نفسه قال رونالدو: "ما يجعل هناك جديدًا كل يوم هو التحديات التي نبحث عنها كلاعبين، منذ بداية مسيرتي وأنا أحب أن أتبع التحديات"

وأضاف: "لا أبحث عن الأموال بقدر بحثي عن النجاحات والمزيد منها، أشعر أنني حققت مسيرة مميزة ولككني لم أشعر بالاكتفاء بعد في نفس الوقت"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد دعى ميسي إلى خوض تحدٍ جديد في إيطاليا من أجل استمرار المنافسة بينهما في نهاية مسيرة كليهما.