رونالدو الجناح وذكريات مانشستر يونايتد - بوادر أزمة لساري مع كريستيانو

كريستيانو رونالدو يفضل اللعب كرأس حربة ومهاجم صريح، بينا يريده ماوريزيو ساري أن يعود لدوره في الجناح الأيسر، فمن يفوز بالصراع؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس عن رغبته في الاستفادة من كريستيانو رونالدو في مركز الجناح الأيسر.

جاءت تصريحات ساري لتكون صادمة لقطاع كبير من جماهير كرة القدم حول العالم، وذلك لمعرفتهم الكبيرة بكريستيانو رونالدو وبالتحول الذي شهدته مسيرته في السنوات الأخيرة.

يفضل النجم البرتغالي التواجد داخل منطقة الجزاء في مركز رأس الحربة منذ سنوات بعدما ترك مركز الجناح وأصبح مهاجم صريح وظيفته تسجيل الأهداف فقط، كل العالم يعرف تلك المعلومة عن رونالدو فكيف لماوريزيو ساري ألا يعرفها؟ أم هو يعرفها بكل تأكيد لكنه يتجاهلها فقط لتغليب فلسفته وفكره على الأهواء الشخصية لكل لاعب؟

رونالدو أجاد في مركز الجناح مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وفي بداية أعوامه رفقة ريال مدريد قبل أن يتحول بشكل كامل لمركز رأس الحربة الصريح لعوامل عديدة أهمها حسمه الكبير لأنصاف وأرباع الفرص أحيانًا وبسبب انخفاض قدرته على القيام بمهاجم الجناح أيضًا.

دعونا نتفق أنه لا يجود مديرًا فنيًا يكره أن يستفيد بشكل كامل من وجود لاعب مثل كريستيانو رونالدو في فريقه، فلا يوجد شخص يكون لديه سيارة بقدرة ألف حصان ولا يستفيد منها سوى بـ ١٠٠ أو ٢٠٠ حصان فقط.

لكن بكل تأكيد يملك ساري فكرًا معينًا بوضع رونالدو على الجانب وإعادته لمركز الجناح من جديد عقب سنوات من ابتعاده عنه، فبتلك الطريقة سيخدم فلسفته الخاصة التي قادته لتولي زمام التدريب في يوفنتوس.

ساري يمتلك بدل السيارة الواحدة عدة سيارات يريد الاستفادة منها كلها، حتى لو كان ذلك على حساب تقليل قدرة أحد تلك السيارات وهو ما يفكر فيه الإيطالي من أجل خدمة طريقته بشكل كامل.

لكن في النهاية ما هو الأفضل لرونالدو، وما هو الأفضل للفريق؟ الأفضل لكريستيانو بكل تأكيد هو التواجد في مركز رأس الحربة بمهام هجومية فقط دون أي مهام دفاعية تقلل من قدراته على تسجيل الأهداف، كما كان دائمًا خلال السنوات الماضية.

بينما الأفضل للفريق أن يتواجد رونالدو على الجناح كما يخطط ساري بكل تأكيد، على الأقل في الأوقات التي لا تستدعي ضرورة كبيرة في تسجيل الأهداف أو تأزم لموقف تهديفي في غياب البرتغالي عن منطقة الجزاء.

وجود رونالدو على الجناح سيتيح له شخصيًا الابتعاد عن الرقابة داخل منطقة الجزاء، والتحرك بشكل أكثر حرية من خارجها لداخلها مما قد يتيح له فرصًا أكبر للتسديد والتسجيل.

كذلك تواجده خارج المنطقة سيوفر للأرجنتيني ديبالا الذي فقد نفسه منذ وصول كريستيانو رونالدو الفرصة للتحرك لداخل المنطقة وحولها، وهو ما قد يخدم يوفنتوس في النهاية، هل تتذكرون مثل السيارات الرياضية الفارهة الذي تحدثنا عنه قبل عدة أسطر؟

فهل يخضع رونالدو لفكر ساري ورغبته ونراه في الموسم الجديد جناح أيسر كما كان أيام مانشستر يونايتد؟ أم نرى البرتغالي يفرض شخصيته على المدير الفني ويشارك في مركزه المفضل؟