رونالدو : إنتر في قلبي لكن هل يمكنني شراء النادي؟

أسطورة البرازيل وإنتر وريال مدريد يتحدث عن تجربته كرئيس نادي لبلد الوليد في إسبانيا

يعتقد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو، أن مهمة القيام بشراء نادي إنتر الإيطالي تبدو مستحيلة.

النجم البرازيلي المعتزل دخل مؤخراً المجال الإداري، بعد شراء نادي بلد الوليد الإسباني.

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وتحدث رونالدو في تصريحات صحفية قائلا:"أنت تعمل أكثر ودائماً ما تربح أقل بكثير من ذلك".

وأضاف:"أشعر بسعادة كبيرة بدوري الحالي وهذا التحدي الجديد، لم أفكر يوماً ما في العودة لإنتر".

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وتابع:"سيظل لإنتر مكاناً كبيراً في قلبي، لا يمكنني استبعاد أي شيء، ولكن ليس لدي المال الكافي لشراء النادي الآن".

وأما عن الأندية الإيطالية:"سعيد بما يحققه إنتر رغم الفشل في دوري أبطال أوروبا، وكذلك يوفنتوس يصبح أقوى عاماً بعد الآخر".

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وعن ماورو إيكاردي:"يعتبر رمزاً لإنتر ولاعب مهم جداً، فكرة بيعه تبدو صعبه في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن بلد الوليد يحتل المركز الثاني عشر من الدوري الإسباني بـ21 نقطة من 17 مباراة.