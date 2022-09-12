رومينيجه: 8-2 مباراة أسطورية .. وبرشلونة كان مرجعًا لبايرن ميونخ!

كارل هاينتس رومينيجه الرئيس السابق لبايرن ميونخ يتحدث عن مواجهة برشلونة الصعبة.

أكد كارل هاينتس رومينيجه الرئيس السابق لبايرن ميونخ أن مواجهة برشلونة لن تكون سهلة على فريقه حتى لو كانت المواجهات الأخيرة تشير إلى غير ذلك.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس"، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور فيما بينها مباراة لشبونة الشهيرة ورحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي وعدة أمور أخرى.

وقال رومينيجه: "الفوز 8-2 على برشلونة كان أسطوري، لكن هناك لحظات أخرى عندما لعبوا أمامنا وسجلوا أربعة أهداف في الشوط الأول، كنت أنظر في الساعة وقتها في الشوط الثاني أكثر مما فعلت طوال حياتي".

وأضاف: "برشلونة كان نقطة مرجعية ونموذجًا لنا لفترة طويلة، لقد تناقشت مع أولي هونيس في ذلك عدة مرات، لسوء الحظ ذلك اختلف في السنوات الأخيرة، ومباراة لشبونة كانت الدليل على ذلك".

وأردف: "كنا نشعر بالتوتر قبل ذلك اللقاء، وتوقعنا أن تكون مواجهة متقاربة، لكن في طريق العودة كنا نشرب الجعة في الحافلة، لقد كان الأمر مثل مشاهدة فيلم، لنأمل أن المشاعر في المباراة المقبلة ستكون مثل لقاء لشبونة".

وأنهى كلماته: "ليفاندوفسكي يقدم مستويات مذهلة مع برشلونة، أتمنى أن يحظى بالاستقبال المناسب عدما يصل إلى هنا، لا يجب أن ننسى أنه لعب لنا لثمانية أعوام وقدم لنا الكثير وجاء بشكل مجاني ورحل مقابل 45 مليون يورو".

جدير بالذكر أن كلا الفريقين يملكان ثلاث نقاط على رأس ترتيب المجموعة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على فيكتوريا بلزن وإنتر بالترتيب.