رومينيجه يمنح فليك هدية غير مسبوقة في عيد ميلاده

كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ يمنح هانسي فليك المدير الفني للنادي هدية غير مسبوقة في عيد ميلاده الـ55.

أكد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ عن سعادته بالعمل الذي يقوم به هانسي فليك المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رومينيجه وأكد خلالها أن الإدارة ستحب أن يبقى فليك في صفوف الفريق البافاري لما هو بعد الموسم الجاري.

وقال رومينيجه: "يوم الأمس كان لدينا عيد ميلاد أحدهم، ذلك كان المدير الفني حيث أصبح عمر فليك 55 عامًا وهذا العمر يكون جيدًا، أريد أن أمنحه هدية جيدة".

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وأضاف: "عزيزي فليك، كل التمنيات الطيبة لك، ولهؤلاء الذين لا يعرفون ما الذي تحتويه هديتك فهي بداخلها قلم، ونحن في بايرن ميونخ نقوم بالتوقيع على الأوراق بالأقلام".

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وأكمل: "حافظ على العمل الرائع واجعلنا نبقى كما نحن سعداء للغاية بطريقة لعب الفريق، وتغمرنا السعادة أيضًا بالنتائج التي يحققها".

وأنهى تصريحاته برسالة للفريق: "يجب أن تحافظوا على تركيزكم وعزيمتكم للوصول للأهداف الرائعة التي وضعناها نصب أعيننا، شخصياتكم مذهلة ورأينا ذلك اليوم من جديد وأعتقد أنها ستأخذكم لبعيد لو أبقيتم على نفس الطريقة".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد تفوق بثلاثية نظيفة على نظيره تشيلسي مساء الأمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.