رومينيجه يعترف بوجود خلافات بين كوفاتش واللاعبين

البافاري استعاد سكة الانتصارات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، أن اللاعبون والجميع في النادي يقف بخلف مدربه نيكو كوفاتش بعد البداية الصعبة للموسم.

وحقق بايرن ميونخ انتصاراً هاماً على إينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة مساء السبت في ختام لقاءات الفريق لعام 2018.

وقال رومينيجه مع "سكاي": "نيكو والفريق توحدوا من جديد، كان هناك نقاشات بين كوفاتش وبعض اللاعبين". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف: "البعض كان خارج أجواء الفريق وهذه النقاشات أعادته من جديد على نفس الخط مع المدرب".

واستمر النجم السابق: "كان من المهم ردة الفعل، وهو ما جعل العلاقة جيدة بين الفريق والمدرب".

ويتوقف الدوري الألماني في موسم الأعياد بعد نهاية الدور الأول، وتستئنف المباريات بلقاء بايرن في ضيافة هوفنهايم في 18 يناير.

يٌذكر أن بايرن أنهى الدور الأول في المركز الثاني خلف بوروسيا دورتموند بفارق ست نقاط.