رومينيجه: لم تعجبني تصريحات كوفاتش عن ليروي ساني

المدير التنفيذي يعنف كوفاتش على تصريحاته غير الموفقة

أعرب المدير التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز، رومينيجه عن انزعاجه واستيائه من تصريحات مدرب الفريق نيكو كوفاتش، التي راهن خلالها على انتقال ليروي ساني إلى "آليانز آرينا".

وفي آخر ظهور إعلامي للمدرب الكرواتي، أعطى إيحاءات للرأي العام في بافاريا، أن ظهور ساني بقميص البايرن لم يَعد سوى مجرد مسألة وقت، لكن حتى الآن، لم تتم الصفقة بشكل رسمي.

وفي تعليقه الأول على تصريحات المدرب، قال رومينيجه لقناة ZDF الألمانية "لم تعجبني تصريحاته، لدينا علاقة جيدة مع مانشستر سيتي ومدربنا السابق بيب جوارديولا، وما زال ساني مرتبطًا بعقده مع ناديه".

وعن آخر مستجدات الصفقة، قال "بالطبع نود الحصول على توقيعه، لكنه ليس بالأمر السهل، وإلا لكانت الصفقة قد حُسمت"، في إشارة إلى المحاولة الأولى التي قام بها النادي، وقوبلت بالرفض من قبل النادي السماوي، اعتراضًا على سعر اللاعب.

وختم حديثه المقتضب "لكني واثق وأتوقع أننا سنبرم الصفقة في نهاية المطاف".

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⚪️⚫️وكيل باولو ديبالا في لندن من أجل إجراء محادثات مع مانشستر يونايتد حول الصفقة التبادلية👀 pic.twitter.com/r7K8a47vQA — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2019

والمعروف أن لاعب شالكه السابق، يعتبر على رأس المطلوبين في "آليانز آرينا" لتعويض رحيل الأيقونة فرانك ريبيري بعد رحيله عن النادي هذا الصيف، لكن حجر العثرة، يكمن في صعوبة إقناع بيب وإدارة السيتيزينز بالتخلي عن اللاعب، رغم فشل مفاوضات تجديد عقده أكثر من مرة.