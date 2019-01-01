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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رومينيجه: لا مشكلة مع كوفاتش وهدفنا الالتزام بمعايير النجاح

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تعرف على تصريحات رومينيجه حول موقف نيكو كوفاتش
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، أنّه لا يعاني من أي مشكلة شخصية مع نيكو كوفاتش، مدرب الفريق، موضحًا ضرورة الالتزام بخطة النادي.

بايرن ميونخ ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد ليفربول وينافس على لقب الدوري والكأس.

وقال رومينيجه في تصريحات لصحيفة TZ الألمانية: "لا أمتلك أي مشكلة معه على الإطلاق، ولكن لدينا معايير للنجاح في بايرن ميونخ وعلينا الالتزام بها".

وتابع: "قلت من قبل إن في بايرن ميونخ لابد من تقديم شيء والقتال على البطولات سواء من اللاعبين أو المدرب وحتى الإدارة. النظام هو سر نجاحنا منذ سبعينيات القرن الماضي".

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واختتم: "لا نتحدث عن رحيل المدرب أو أي تغييرات، فلم نتخذ أي قرار في هذا الأمر وكوفاتش لا يزال مدربًا لبايرن ميونخ".

ويحتاج بايرن ميونخ للفوز على لايبزيج يوم السبت المقبل لحسم لقب الدوري بصورة رسمية كما يواجه الفريق ذاته في نهائي الكأس.

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