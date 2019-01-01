رومينيجه: سنقرر المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ قبل نهاية 2019

كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ يؤكد أن قرار تحديد المدير الفني الجديد بايرن ميونخ سيتم قبل نهاية العام الجاري.

أكد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أن إدارة فريقه ستتخذ القرار النهائي فيما يخص المدير الفني الجديد للفريق قبل انتهاء العام الجاري ٢٠١٩.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح "سبورت بيلد" وأكد خلالها أن إدارة النادي تسعى لحسم الأمور سريعًا من أجل منح الفريق بعض الاستقرار.

وقال رومينيجه: "لدينا مباراة ضد فولفسبورج يوم ٢١ ديسمبر سواء كان ذلك اليوم أو الذي يليه سنتخذ القرار بعد أن نجتمع ونتناقش".

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن إدارة بايرن ميونخ قد تسير مع خيار بقاء هانسي فليك في قيادة الفريق فنيًا حتى نهاية الموسم.

ويقدم بايرن ميونخ مستويات متذبذبة رفقة فليك منذ توليه القيادة الفنية للفريق حيث فاز في أربعة لقاءات وخسر أمام ليفركوزن ومونشنجلاباخ.

ويحتل الفريق البافاري في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ٢٤ نقطة بعيدًا عن القمة بسبع نقاط.

جدير بالذكر أن بروسيا مونشنجلاباخ يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد ٣١ نقطة وخلفه للايبزيج في المركز الثاني بـ ٣٠ نقطة.