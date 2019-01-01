رومينيجه: ساني؟ لا نهتم به في بايرن ميونخ

كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونخ يؤكد عدم اهتمام ناديه ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي.

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أكد كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ أن فريقه غير مهتم بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي باللاعب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رومينيجه وأكد خلالها أنه لا يستطيع الحديث عن لاعب خارج فريقه في الوقت الجاري.

وقال رومينيجه: "لأكون صريحًا معكم لا أفكر في ساني أو أتابعه في الوقت الحالي لأنني لا أتحدث عن لاعبين في فريق آخر بشكل علني".

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وأضاف موضحًا قصده: "قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع مثل تلك الأمور على أي حال، وسألتزم بمثل تلك الأمور طوال الوقت".

وكان بايرن ميونخ قريبًا من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يتعرض لإصابة طويلة المدى مع مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن ساني من المتوقع أن يعود للملاعب خلال فبراير أو مارس من العام الجديد بسبب إصابته التي تعرض لها في الركبة.