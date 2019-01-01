روما يواجه احتمالية فقدان دجيكو أمام إنتر

قبل مواجهة إنتر وروما.. الغيابات تتواصل من الطرفين

ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن مهاجم نادي روما إيدين دجيكو يواجه احتمالية الغياب عن المواجهة القادمة للذئاب أمام إنتر بسبب إصابته بالأنفلونزا.

ويحل روما ضيفًا ثقيلًا على متصدر ترتيب الدوري الإيطالي إنتر مساء الجمعة القادمة على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من السيري آ.

وتلقى نادي روما أخبارًا صادمة باحتمالية غياب مهاجمه الدولي البوسني إيدين دجيكو عن المواجهة المرتقبة بسبب إصابته بالأنفلونزا.

وفي حال غاب دجيكو عن المباراة فإنه سينضم إلى قائمة غيابات روما في مباراة يعاني فيها الفريقان من الغيابات الاضطرارية بسبب تعدد الإصابات.

ولم يتدرب دجيكو مع فريقه خلال اليومين الماضيين بسبب ارتفاع درجة حرارته، وحسب ما ذكرته لاجازيتا ديلو سبورت غلإنه سيغيب عن المواجهة إن لم تنخفض درجة حرارته قبل الغد.

ويتتضاعف المشكلة الهجومية لدى روما نظرًا لأن المهاجم الآخر كالينيتش ما زال في رحلته للعودة من الإصابة التي تعرض لها أمام فيورنتينا.

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يذكر أن إيدين دجيكو قد سجل 6 أهداف خلال 14 مباراة خاضها مع ذئاب العاصمة الإيطالية خلال الموسم الحالي حتى الآن.