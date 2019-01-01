روما ينتظر فوز ليفربول بدوري الأبطال بسبب صلاح وأليسون

أموال طائلة قد يجنيها النادي الإيطالي في حالة انتصار الريدز

يميل نادي روما الإيطالي، لصالح نظيره الإنجليزي ليفربول، في مواجهته مع توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

توتنهام وليفربول يلعبان مساء اليوم السبت بالنهائي الأبطال، بالمباراة التي ستجمعهما بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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تقارير صحفية أكدت أن روما يريد فوز ليفربول بتلك المواجهة، بسبب الأرباح المالية من صفقة انتقال محمد صلاح للريدز.

قيمة انتقال صلاح لليفربول تصل إلى 42 مليون يورو بالإضافة لمكافآت أخرى تخص ما يحققه اللاعب مع الفريق.

التفاصيل لم يتم إعلانها، لكن من المتوقع حصول روما على 5 مليون يورو بحالة فوز صلاح بدوري الأبطال.

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الأمر لا يتوقف عند ذلك الحد، بل الذئاب قد يحصلون على أموال أخرى من صفقة أليسون بيكر.

وانضم الحارس البرازيلي من روما إلى ليفربول الصيف الماضي بـ62.5 مليون يورو، بالإضافة 10 مليون آخرين كمكافآت، مما يعني المزيد من الأموال للنادي الإيطالي.