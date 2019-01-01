روما ينافس توتنهام على موهبة جينك ويفكر بميراندا

روما يفكر في التدعيم الشتوي من أجل تعويض ما فاته

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يحاول نادي روما الإيطالي تعويض ما فاته في النصف الأول من الموسم في الدوري الإيطالي، وللعودة للمنافسة على مقعد دوري الأبطال مرة أخرى.

وينافس روما، توتنهام الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات متوسط الميدان ساندر بيرجي لاعب جينك البلجيكي.

ولا يفضل النادي البلجيكي بيع لاعبه في الشتاء الحالي، كونه يتصدر الدوري ويسعى للعودة لمنصات التتويج.

ووفقاً لكالتشوميركاتو فأن اللاعب يعد هدفًا للفريقين، لكن المدير الرياضي للنادي البلجيكي علق على انتقال لاعب فريقه: "استطيع القول أن اللاعب ليس للبيع في يناير".

وعن تفاوض روما بشأن اللاعب: "لم تجمعني محادثات حول اللاعب مع المدير الرياضي لروما، مونشي".

كما يضع الذئاب، البرازيلي جواو ميراندا، مدافع إنتر الإيطالي، على رأس قائمة تدعيم الدفاع، ليحل بدلاً من إيفان ماركانو.

المدافع البرازيلي، لا يحظى بالمشاركة الأساسية مع إنتر منذ انضمام دي فري واعتماد لوتشيانو سباليتي على حسابه الموسم الجاري.

ويعد العائق الأساسي للبرازيلي البالغ 34، راتبه والذي يبلغ 3 مليون يورو حيث يفضل روما استعارته لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ويظهر فلامنجو البرازيلي كأفضل الفرص المتاحة للاعب أتلتيكو مدريد السابق، كونه عبر عن رغبته في العودة للبرازيل سابقًا.