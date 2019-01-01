روما يقدم العرض الرسمي الأول لكونتي

طلب الضمانات الكافية للمنافسة مع يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي

تقدم نادي روما الإيطالي، بعرضه الأول من أجل التعاقد مع أنطونيو كونتي المدرب السابق لتشيلسي.

كونتي رحل عن البلوز الموسم الماضي، ولم يقم بتدريب أي نادي آخر، والآن يقترب من خوض تجربة جديدة بعد عام كامل من الراحة.

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موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد وجود مفاوضات بين كونتي وفرانكو بالديني ممثل روما في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأوضح أن العرض الحالي من روما هو 9.5 مليون يورو سنوياً، وهو ما يقل مليون ونصف عن ما كان يتقاضاه في تشيلسي.

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ولتوفير راتب كونتي، ربما يضطر الذئاب لبيع بعض لاعبي الفريق، أبرزهم إدين دجيكو، خافيير باستوري وستيفن نزونزي.

مدرب يوفنتوس السابق لا يمانع تدريب روما، ولكنه طلب العديد من الضمانات، في ما يخص بناء مشروعه لمنافسة السيدة العجوز على الألقاب المحلية.

وفي سياق متصل ارتبط جيانلوكا بيتراتشي من تورينو بمنصب المدير الرياضي الجديد لروما خلفاً لمونشي.