روما يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية

الذئاب تتحرك مبكراً في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بدأ روما تحركاته مبكراً في سوق الانتقالات الشتوية واقترب من حسم أولى صفقاته بضم فيكتور تسيجانكوف، جناح دينامو كييف.

ويعاني الجيالوروسي من عدة غيابات في الجانب الهجومي بالأسابيع الأخيرة بعد إصابات ستيفان الشعراوي، إيدن دجيكو، ودييجو بيروتي.

وقالت "سكاي" إن تسيجانكوف متواجد بالفعل في روما وحضر لقاء الفريق مع ساسولو الأربعاء الماضي في "الأوليمبيكو". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأضافت القناة أن المدير الرياضي للفريق مونتشي يتابع الشاب الأوكراني منذ مدة فترة، ولفت انتباهه عندما سجل ضد الغريم لاتسيو الموسم الماضي بالدوري الأوروبي.

ويبلع تسيجانكوف 21 عاماً، ويلعب مع دينامو كييف منذ 2016، كما مثّل المنتخب الأوكراني في أربعة لقاءات دولية.

ويحل روما ضيفاً على بارما مساء السبت في ختام لقاءات الدور الأول من الدوري الإيطالي.