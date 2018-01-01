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روما يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية

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Getty Images
الذئاب تتحرك مبكراً في الميركاتو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

بدأ روما تحركاته مبكراً في سوق الانتقالات الشتوية واقترب من حسم أولى صفقاته بضم فيكتور تسيجانكوف، جناح دينامو كييف.

ويعاني الجيالوروسي من عدة غيابات في الجانب الهجومي بالأسابيع الأخيرة بعد إصابات ستيفان الشعراوي، إيدن دجيكو، ودييجو بيروتي.

وقالت "سكاي" إن تسيجانكوف متواجد بالفعل في روما وحضر لقاء الفريق مع ساسولو الأربعاء الماضي في "الأوليمبيكو".

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وأضافت القناة أن المدير الرياضي للفريق مونتشي يتابع الشاب الأوكراني منذ مدة فترة، ولفت انتباهه عندما سجل ضد الغريم لاتسيو الموسم الماضي بالدوري الأوروبي.

ويبلع تسيجانكوف 21 عاماً، ويلعب مع دينامو كييف منذ 2016، كما مثّل المنتخب الأوكراني في أربعة لقاءات دولية.

ويحل روما ضيفاً على بارما مساء السبت في ختام لقاءات الدور الأول من الدوري الإيطالي.

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