روما يعرض فلورينزي للبيع

نادي روما الإيطالي يخبر وكيل لاعبه أليساندرو فلورينزي أنه يمكنه الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي روما قد قرر ترك لاعبه أليساندرو فلورينزي يرحل عن صفوف النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب تلقى الخبر عن طريق وكيله في الساعات الماضية.

ولا يملك نادي روما أي عروض في الوقت الحالي من أجل رحيل اللاعب، لكن بحسب الصحيفة أراد أن يبعث برسالة لقائد الفريق أنه ليس ضمن هؤلاء الذين لا يمكن المساس بهم.

هيجوايين يقترب من الدوري الإيطالي، وإنتر في طريقه لضم لاعب جديد، إليكم أبرز اخبار الانتقالات مع #ميركاتو_جول pic.twitter.com/95FSkHUbVp — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

وارتبط اسم اللاعب بنادي إنتر في الفترة الماضية بالرغم من عدم وجود أي عروض رسمية جاءت لروما، إلا أنه قد يكون وجهته المقبلة.

ويملك فلورينزي عقدًا مع فريق روما يمتد حتى نهاية موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ مما يعني أن رحيله لن يكون مجانيًا، لكنه لن يكلف الكثير أيضًا.

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وشارك صاحب الـ ٢٨ عامًا في ٣٨ مباراة رفقة روما الموسم الماضي في كل البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

جدير بالذكر أن فلورينزي كان قد انضم لصفوف روما قادمًا من فريق الشباب ومر على نادي كروتوني في فترة إعارة قبل أن يعود في ٢٠١٢ للجياليروسي.