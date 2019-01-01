روما يطلب ألدرفيرلد وسيسوكو مقابل زانيولو

روما وتوتنهام في مقايضة من أجل زانيولو وألدرفيرلد وسيسوكو وبعض الأموال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يحاول روما استغلال اهتمام توتنهام بنجمه الشاب نيكولو زانيولو من أجل خطف لاعبيه توبي ألديرفايلد وموسى سيسوكو.

وكان روما قد أبدى اهتمامًا من قبل بالتعاقد مع توبي ألديرفايلد بعدما رحل مدافعه كوستاس مانولاس إلى نابولي.

ومع عرض توتنهام من أجل ضم زانيولو، حاول روما إدخال ألديرفايلد وسيسيوكو كشرط أساسي من أجل إتمام الصفقة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وحسب لاجازيتا ديلور سبورت فإن روما مستعد للتنازل عن المقابل المادي في حال وافق توتنهام على إعطائه اللاعبين المطلوبين.

ويعد توتنهام أبرز المهتمين بخدمات زانيولو من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجمه الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسين.

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يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى روما موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من إنتر كجزء من صفقة رادجا ناينجولان.