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روما يصارع مانشستر يونايتد وليون على موهبة تركية جديدة

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روما آخر المنضمين للأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب جلطه سراي الشاب أوزان كاباك

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يستعد نادي روما الإيطالي للدخول في مفاوضات مع نظيره التركي جلطه سراي، من أجل ضم المدافع أوزان محمد كاباك، وذلك وفقًا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام التركية.

فريق العاصمة الإيطالية أبدى استعداده لدفع مبلغ يقدر بـ 7.5 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب الشاب مع جلطه سراي.

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ويستطيع أوزان اللعب أيضًا كلاعب وسط دفاعي، لذلك تسعى إدارة جلطه سراي لتعديل عقد اللاعب وزيادة الشرط الجزائي ثلاثة أضعاف قيمة الشرط الحالي.

كما ذكرت شبكة "فوتوماك" أن مونوتشي رئيس روما يفاوض اللاعب لإقناعه بالقدوم لقلعة الأولمبيكو.

ويبلغ كاباك حاليًا الـ 18 من عمره، وهو خريج أكاديمية جلطه سراي وتدرج في فرقها بمختلف الفئات العمرية، حتى تم تصعيده للفريق الأول هذا العام.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي كانا قد أبدا رغبتهما أيضًا في ضم اللاعب التركي الشاب.

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