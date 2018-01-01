روما يستعيد دجيكو قبل موقعة يوفنتوس

دجيكو يحمل أخبارًا سارة إلى روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى نادي روما الإيطالي أخبارًا جيدة بتأكيد عودة نجمه وهدافه المخاجم البوسني إيدين دجيكو لصفوف الفريق قبل مواجهة يوفنتوس الأسبوع المقبل. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ويستضيف نادي يوفنتوس مظيره روما مساء السبت المقبل على ملعبه أليانز ستيديوم، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وقبل ذلك، تلقى نادي روما أخبارًا سارة تفيد بتعافي المهاجم البوسني إيدين دجيكو من الإصابة، وأنه اصبح جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وتلقى دجيكو التصريح الطبي للمشاركة في المباريات ظهر اليوم الأربعاء، وبالتالي أصبح جاهزًا للمشاركة في قادم المواجهات لفريقه والتي يستهلها بمواجهة يوفنتوس.

ويسعى روما إلى تصحيح أوضاعه أمام يوفنتوس بعدما نجح في تحقيق انتصار هزيل على حساب جنوى في الجولة الماضية، ما يجعله في حاجة لتدارك الموقف من أجل العودة إلى المنافسة مرة أخرى.

يذكر أن إيدين دجيكو كان قد غاب عن روما لمدة أسبوعين ونصف، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن حرمته من المشاركة في المباريات الثلاثة الأخيرة.