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روما يسابق الزمن للتعاقد مع موهبة بيشكتاس

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أوزياكوب على رادار روما مجددًا في ميركاتو الشتاء

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يرغب نادي روما الإيطالي في التعاقد مع لاعب وسط بيشكتاس أوغوزهان أوزياكوب في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة رومانيستا الإيطالية.

اللاعب الذي تُقدر قيمته بـ 10 مليون يورو، كان قد أبدى رغبة واضحة في الانتقال لقلعة الأولمبيكو من قبل.

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أوزياكوب البالغ من العمر 26 عامًا أعرب من قبل على تمنيه اللعب بجوار مواطنه سينجيز أوندير، الذي يلعب حاليًا بقميص نادي العاصمة الإيطالية.

كما يحمل أوزياكوب جواز سفر تابع للاتحاد الأوروبي لأنه وُلد في هولندا، لذلك لن يعامل معاملة اللاعب الأجنبي في حال انتقاله إلى روما.

يذكر أن أوزياكوب كان قد سبق له أيضًا اللعب في مدرسة الناشئين بآرسنال لمدة عام، قبل الانتقال لبيشكتاس عام 2012.

أما على المستوى الدولي، فيلعب أوزياكوب للمنتخب التركي منذ عام 2013، وشارك معهم في 37 مباراة دولية، لم يحرز فيها سوى هدفًا وحيد.

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