روما يريد دجيكو الذي يريد إنتر

هيجواين يبتعد عن روما الذين لم يفقدوا الأمل بعد في بقاء دجيكو ورفضه إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين قد ابتعد تمامًا عن روما في الوقت الحالي.

وكانت تقارير قد أشارت من قبل إلى أن البيبيتا بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف روما بعد اقترابه من الرحيل عن يوفنتوس.

ولكن هذه الأخبار وقعت في حيز النفي في الوقت الحالي، وسط اهتمام إدارة ذئاب العاصمة الإيطالية بإقناع إيدين دجيكو بالبقاء ضمن صفوف الفريق.

وحسب العديد من الصحف الإيطالية فإن اللاعب الدولي البوسني يود الذهاب إلى إنتر والذي يعد أبرز المهتمين بخدماته حاليًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

ولم يقبل روما عرض النيراتزوري لضم مهاجمه البوسني حتى الآن، ولكن اللاعب متمسك بالانتقال إلى صفوف إنتر هذا الصيف.

ويسعى روما فقط خلال الوقت الحالي إلى إقناعه بالبقاء نظرًا لوجود صعوبات في صفقة انتقال هيجواين إلى النادي.

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يذكر أن إيدين دجيكو يعد هداف الفريق خلال السنوات الأخيرة وأحد أفضل لاعبيه وأكثرهم تأثيرًا في منافسات الدوري الإيطالي تحديدًا.