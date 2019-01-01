روما يرفض الاستسلام في صفقة سمولينج ويرفع العرض لمانشستر يونايتد

إدارة روما ترفع السعر المقدم للشياطين الحمر حول كريس سمولينج

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي روما رفع عرضه المقدم لمانشستر يونايتد لحسم صفقة كريس سمولينج بشكل نهائي.

وانضم سمولينج إلى ذئاب العاصمة الإيطالية، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم مستويات كبيرة جعلت إدارة روما ترغب في إنهاء الصفقة لصالحها بشكل دائم.

وقدمت إدارة روما من قبل 12 مليون يورو، لإدارة الشياطين لحسم الصفقة، إلا أن مانشستر رفض العرض وطلب 20 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت فإن إدارة روما، قدمت اليوم 15 مليون يورو، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين كإضافات للحصول على خدمات المدافع صاحب الـ 30 عاماً.

ومن جانبها ستعرض إدارة الجيالوروسي على سمولينج عقداً مدته خمس سنوات، براتب 3.2 مليون يورو سنوياً.

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ويحصل سمولينج حالياً على راتب سنوي قيمته 3 مليون يورو، ولكن إدارة روما تسعى لإغراء المدافع من اجل الاستمرار مع الفريق بعد مستوياته هذا الموسم.

جدير بالذكر أن روما يحتل حالياً المركز الرابع من ترتيب السيري آ، برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.