روما يدرس مقاضاة إنتر ميلان بعد فشل صفقة بوليتانو وسبيناتزولا

الغضب يسود الجيلاروسي بعد ما فعله إنتر..

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي روما يدرس مقاضاة إنتر ميلان ، عقب فشل الصفقة التبادلية بين الطرفين، والتي تخص الثنائي ماتيو بوليتانو وليوناردو سبيناتزولا.

الجميع كان ينتظر واحدة من أهم الصفقات التبادلية في الشتاء على الإطلاق، إلا أنها تحولت لصفقة الأكثر جدلاً.

وتراجع إنتر عن إتمام الصفقة، حيث أراد خضوع سبيناتزولا أولاً لفحص بدني مساء أول أمس الخميس للتأكد من سلامة عضلاته بعد تعدد إصاباته في الآونة الأخيرة.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن الغضب يسود إدارة روما، التي تفكر بالفعل في اتخاذ إجراء قانوني ضد إنتر.

ولم يتوقف الأمر على إفساد الصفقة فحسب، بل تشويه صورة سبيناتزولا

نادي روما أعلن مساء الأربعاء وصول بوليتانو إلى العاصمة الإيطالية عبر حساباته الرسمية، ونشر صورًا للاعب أثناء الخضوع للكشف الطبي في عياداته.

لكن بوليتانو لم يحقق حلمه بالعودة إلى روما، حيث بكى قبل العودة إلى ميلانو أمس الجمعة عقب فشل الصفقة.

ويحتل إنتر وصافة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، فيما يأتي روما في المركز الخامس، برصيد 35 نقطة.