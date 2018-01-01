النتائج المباشرة
الانتقالات

روما يحاول قطع إعارة باتشواي لفالنسيا

التعليقات()
Getty Images
حال رحيل شيك في يناير..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحيفة أن روما قد طلب من تشيلسي قطع إعارة مهاجمه ميشي باتشواي إلى فالنسيا، تمهيداً لضمه في يناير.

 

يأتي ذلك استغلالاً لعدم سعادة المهاجم البلجيكي في ناديه الحالي، وتأميناً لرحيل محتمل للمهاجم باتريك شيك إلى سامبدوريا في فترة الانتقالات الشتوية.

اختيارات المحررين

ولعب باتشواي 20 مباراة هذا الموسم مع الخفافيش، سجل خلالها 3 أهداف فقط.

وكان البلجيكي قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2016 قادماً من مارسيليا مقابل 39 مليون يورو، ليقضي إعارتين في بوروسيا دورتموند وفالنسيا.

يذكر أن باتشواي -25 عاماً- قد سجل 12 هدفاً في 23 مشاركة دولية مع منتخب بلاده.

الموضوع التالي:
ميلان وإنتر يبحثان بناء ملعب جديد مشترك
الموضوع التالي:
قبل القمة - الأهلي يتفوق على الهلال في القيمة التسويقية
الموضوع التالي:
أدريانو يمثل في فيلم كوميدي
الموضوع التالي:
تركي آل الشيخ يلبي دعوة الزمالك ويزوره الجمعة
الموضوع التالي:
تيسير الجاسم: الوضع سيتحسن في الوحدة تحت قيادة ميدو
إغلاق