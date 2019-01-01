الانتقالات

روما يحاول ضم مخيتاريان ويقترب من كالينيتش

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Getty Images
تحركات مكثفة للذئاب..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية محاولات روما الإيطالي للحصول على هنريك مخيتاريان لاعب آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع دور الأرميني في تشكيل الجانرز، وتحركات الذئاب لدعم الصفوف في اللحظات الأخيرة للميركاتو.

على الناحية الأخرى وصل نيكولا كالينيتش مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى العاصمة الإيطالية لإتمام انتقاله إلى روما.

وكان روما قد تحرك في الآونة الأخيرة، متعاقداً مع كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة دون أحقية شراء.

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أيضاً تخلص الفريق من جريجوار ديفريل الذي انتقل إلى ساسولو معاراً مع أحقية الشراء في الموسم التالي، فيما انتقل حارسه روبن أولسن إلى كالياري أيضاً.

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