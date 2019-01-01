روما وميلان يطاردان مدافعي يوفنتوس

يوفنتوس يريد تقليل عدد مدافعيه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن يوفنتوس سيبيع واحداً من مدافعيه ميريح ديميرال أو دانييلي روجاني لتقليل عدد اللاعبين في صفوفه.

وانضم ديميرال فقط هذا الصيف لصفوف يوفنتوس من ساسولو مقابل 18 مليون يورو، ولكن تدور الأحاديث عن مغادرته.

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وقالت "توتوسبورت" إن المرشح الأول للمغادرة هو روجاني، والذي يقدره يوفنتوس في حدود 40 مليون يورو.

ويحظى روجاني، بحسب الصحيفة، باهتمام ميلان، ولكن سعره الباهظ يجعل إتمام الصفقة صعباً على الروسونيري.

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وتحدث التقرير أن ميلان يفضل ضم ديميرال، ولكن على سبيل الإعارة، لأن يوفنتوس أيضاً يقدره في حدود 40 مليوناً.

وكشفت "إل ماسيجيرو" أن يوفنتوس عرض ديميرال على روما في الأيام الماضية في ظل سعي النادي العاصمي لضم مدافع.

يذكر أن روما دحل في مفاوضات لضم توبي ألدرفيريلد من صفوف توتنهام، ولكن البلجيكي أكد استمراره في إنجلترا.