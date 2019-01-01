روما يحجز مانشيني للموسم القادم
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
نجح روما بالتوصل لاتفاق مع أتالانتا على ضم مدافعه جانلوكا مانشيني للموسم القادم.
المدافع صاحب الـ25 عامًا لفت الأنظار بأدائه الممتاز مع أتالانتا خلال الموسم الجاري في السيري آ وقد أبدت عدة أندية اهتمامها به أبرزها الإنتر وروما، لكن الأخير كان من نجح بالتوصل لاتفاق مع ناديه.
برشلونة يُخرج ريال مدريد من سباق إيريكسين
وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لاتفاق الناديين على انتقال اللاعب الإيطالي لفريق العاصمة الإيطالية مقابل 25 مليون يورو، لكن هذا لن يتم سوى في الصيف القادم، إذ يحتاجه أتالانتا للموسم الجاري خاصة في ظل صراعه على المقاعد الأوروبية.
ويمتاز مانشيني بالأداء الهجومي، إذ أحرز 6 أهداف مع النيرادزوري خلال 18 مباراة هذا الموسم، نصفهم في السيري آ والنصف الآخر في الدوري الأوروبي، بجانب صناعته لهدف واحد.
وأوضحت الصحيفة خلال حديثها عن سوق انتقالات الجالوروسي أن المدير الرياضي مونتشي مازال يعمل على ضم ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا الملقب بأندريا بيرلو الجديد والمطلوب كذلك في أكثر من فريق أبرزهم يوفنتوس وليفربول وإنتر.
في أول مشاركة له بقميص الأولمبيون 👕🔵— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019
بالوتيلي دخل بديلًا في الدقيقة 74' وسجّل هدف مارسيليا الوحيد في الدقيقة 95' 👏
لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا للفريق .. مارسيليا خسر من ليل بفارق هدف في نهاية الأمر ✋ pic.twitter.com/0mEcuzjFFZ