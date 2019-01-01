رسمياً | روما يعلن ضم فيريتو
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن روما رسمياً التعاقد مع جوردان فيريتو، متوسط ميدان فيورنتينا، بعد مفاوضات طوال الأسابيع الماضية.
وكان اللاعب الفرنسي محط اهتمام من عديد الأندية داخل وخارج إيطاليا، ولكن انحصر السباق مع ميلان ونابولي.
وذكر روما في بيان رسمي أن اللاعب انتقل رسمياً على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء الصيف المقبل.
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✅✍️🤝 UFFICIALE: Jordan Veretout è un calciatore della Roma!— AS Roma (@OfficialASRoma) July 20, 2019
🇮🇹 Questa estate l'#ASRoma sta collaborando con @TelefonoAzzurro
Gli annunci video dei nuovi acquisti sono utilizzati per sensibilizzare l'opinione pubblica sui minori scomparsi, inclusi questi tre bambini italiani pic.twitter.com/sRK6ffHkXI
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وأمضى اللاعب عقداً حتى 2024، ووصلت تكلفة الصفقة الإجمالية في حدود 19 مليون يورو، بحسب التقارير.
وسبق للاعب ارتداء قمصان نانت وأستون فيلا قبل الانتقال للدوري الإيطالي مع فيورنتينا قبل موسمين.
وصول الأبطال 🇩🇿🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019
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