روما، ضربة قاسية لكونيه: سيغيب لمدة 3 إلى 4 أسابيع، ويغيب عن مباراة إنتر

لا توجد أخبار سارة في صفوف روما. فقد أُعلن رسمياً بعد ظهر اليوم عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مانو كوني، والتي لم تكن إيجابية: فقد خضع لاعب خط وسط الجيالوروسي لفحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة الدوري الأوروبي ضد بولونيا.





سيغيب عن مباراة إنتر - فقد أظهرت الفحوصات إصابة الفرنسي في العضلة المثنية، مما يعنيأنه لن يشارك مع منتخب ديدييه ديشامب: سيغيب كوني عنالملاعب لمدة 3 إلى 4 أسابيع تقريبًا. وبالتالي، لن يشارك في مباراة إنتر عند استئناف الدوري، كما أن مشاركته في مباراة بيزا يوم 12 أبريل غير مؤكدة.





أخبار سولي - وفقًا لصحيفة "إيل تيمبو"، هناك مستجدات أيضًا بشأن ماتياس سولي: من المقرر أن يشارك الأرجنتيني في أول تدريب جماعي الأسبوع المقبل. وبالتالي، يهدف المهاجم إلى العودة بعد فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية، في مباراة إنتر.



