Goal.com
مباشر
Manu Kone RomaGetty Images

ترجمه

روما، ضربة قاسية لكونيه: سيغيب لمدة 3 إلى 4 أسابيع، ويغيب عن مباراة إنتر

آخر الأخبار من العيادة الطبية لفريق «الجيالورو» بعد مباراة الدوري الأوروبي ضد بولونيا.

لا توجد أخبار سارة في صفوف روما. فقد أُعلن رسمياً بعد ظهر اليوم عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مانو كوني، والتي لم تكن إيجابية: فقد خضع لاعب خط وسط الجيالوروسي لفحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة الدوري الأوروبي ضد بولونيا.


سيغيب عن مباراة إنتر - فقد أظهرت الفحوصات إصابة الفرنسي في العضلة المثنية، مما يعنيأنه لن يشارك مع منتخب ديدييه ديشامب: سيغيب كوني عنالملاعب لمدة 3 إلى 4 أسابيع تقريبًا. وبالتالي، لن يشارك في مباراة إنتر عند استئناف الدوري، كما أن مشاركته في مباراة بيزا يوم 12 أبريل غير مؤكدة.


أخبار سولي - وفقًا لصحيفة "إيل تيمبو"، هناك مستجدات أيضًا بشأن ماتياس سولي: من المقرر أن يشارك الأرجنتيني في أول تدريب جماعي الأسبوع المقبل. وبالتالي، يهدف المهاجم إلى العودة بعد فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية، في مباراة إنتر.

الدوري الإيطالي
روما crest
روما
روما
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي


إعلان