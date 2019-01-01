روما يقترب من روجاني وينجح في ضم زاباكوستا

مدافع تشيلسي عاد لإيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية الإيطالية أن روما نجح في التوصل لاتفاق مع تشيلسي حول المدافع دافيدي زاباكوستا.

ويُحاول روما منذ أيام ضم اللاعب الإيطالي ويبدو أن المفاوضات نجحت في النهاية، إذ سينتقل الظهير الأيسر بالإعارة الجافة لموسم واحد.

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وقد أوضحت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن صاحب الـ27 عامًا سيُجري غدًا الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع انضمامه للفريق العاصمي حتى صيف 2020.

ضم زاباكوستا سيفتح الباب لرحيل دافيدي سانتون إلى ريال مايوركا بالإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم، وقد نجح النادي الإسباني في حسم الصفقة لصالحه بعد منافسة شرسة مع سبال.

من جانب آخر، بات روما الأقرب لضم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس بعدما رفض برشلونة التعاقد معه ضمن صفقة انتقال لاعبه الشاب جوان ميراندا لبطل إيطاليا.

وعرض يوفنتوس مدافعه الدولي على البارسا خلال اجتماع جرى بين مسؤولي الناديين يوم أمس، لكن الفريق الإسباني أبدى عدم اهتمامه.

روما يُفاوض يوفنتوس للحصول على خدمات روجاني لكن لم يتوصل الناديين لاتفاق بعد، إذ يعرض الجالوروسي استعارة اللاعب لموسم واحد مقابل 5 ملايين يورو مع حق شرائه نهائيًا مقابل 25 مليون يورو، فيما يرفض يوفنتوس تلك الصيغة ويُطالب بإلزامية الشراء.

ورغم هذا الخلاف، إلا أن المصادر الإيطالية تتوقع نجاح المفاوضات في النهاية وانتقال مدافع إمبولي السابق للعاصمة الإيطالية، خاصة مع صعوبة لعبه بانتظام في يوفنتوس.