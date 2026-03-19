روما - بولونيا 3-4 بعد الوقت الإضافي: ملخص المباراة

روما (3-4-2-1): سفيلار؛ مانشيني، نديكا، هيرموسو؛ سيليك (109' سرقسطة)، بيسيلي (104' إل أيناوي)، كوني (20' بيليجريني)، ويسلي؛ كريستانتي؛ الشعاروي (57' روبينيو فاز)، مالين. اللاعبون المتاحون: غوليني، دي مارزي، زيولكوفسكي، غيلاردي، تسيميكاس، رينش، إل أيناوي، بيليجريني، روبينيو فاز، سرقسطة. المدرب: غاسبيريني.





بولونيا (4-3-3): رافاليا؛ زورتيا، فيتيك (73' كاسال)، لوكومي، جواو ماريو؛ فيرغسون، فرويلر، بوبيغا (91' مورو)؛ برنارديسكي (79' أورسوليني)، كاسترو (73' دالينغا)، رو (73' كامبياغي). اللاعبون الاحتياطيون: بيسينا، هيجم، ليكوجيانيس، أودغارد، دالينغا، سوم، دومينغيز، أورسوليني، كامبياغي. المدرب: إيطاليانو





الحكم: كوفاكس. المساعدون: ماريكا-تونيوغي. الحكم الرابع: زابولكس كوفاكس. VAR: تياجو مارتينز. AVAR: فان دريسش.





اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: فيتيك (ب)، سيليك (ر)، زورتيا (ب)، لوكومي (ب)، فرولر (ب)، فيرغسون (ب)





الهدافون: 22' رو (ب)، 32' نديكا (ر)، 47' برنارديسكي (ب)، 58' كاسترو (ب)، 69' مالين (ر)، 81' بيليجريني (ر)، 110' كامبياغي (ب)