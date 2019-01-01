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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رومانيولي ينفي رحيله إلى يوفنتوس ويؤكد: هيجوايين الأفضل في العالم

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Getty Images
المدافع الإيطالي يؤكد اعتزازه بزميله السابق الأرجنتيني..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر
​أبدى أليسيو رومانيولي مدافع ميلان اعتقاده أن جونزالو هيجوايين زميله السابق لا يزال أفضل مهاجم في العالم.

 

وقال رومانيولي عن رحيل هيجوايين:"لا يوجد أي ضغائن، لا زلت أعتبره أفضل مهاجم في العالم".

وأوضح:"الأمر محبط، ولكنه حدد خياره وقرر الرحيل، ونحن نحترم ذلك".

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وتابع:"إنه صديق لي وهو إذا كان سعيداً فكل شيء بخير"، والآن ليس لدينا أي ندم.

أيضاً نفى رومانيولي رغبته بالرحيل إلى يوفنتوس، قائلاً:"لم أسمع بتلك الشائعات، الانتقالات ليست مفتوحة وأنا سعيد للغاية في ميلان، لا أري سبباً لتغيير النادي".

يذكر أن هيجوايين قد انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي بعد قطع إعارته في صفوف ميلان.

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