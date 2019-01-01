رومانيولي يُبدي اعتراضه على قرارات حكم مباراة السوبر الإيطالي

هل تعرض ميلان للظلم؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى المدافع الإيطالي، وقائد ميلان، أليسيو رومانيولي، أن زملائه تعرضوا للإنذار أو للطرد بأقل احتكاك مع لاعبي يوفنتوس في السوبر الإيطالي.

وحقق يوفنتوس اللقب الثامن في تاريخه بالسوبر الإيطالي، بالفوز على ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وتعرض الإيفواري فرانك كيسي، للطرد المباشر بعد العودة لتقنية الفيديو، عقب تدخل قوي على إيمري تشان.

رومانيولي تحدث لقناة ميلان الرسمية عقب المباراة: "لقد حصلنا على بطاقات لمواقف غير عادية، كان هناك بطاقة مع كل احتكاك ضعيف، إذا تحدثت للحكم ثم أحصل على إنذار هذا أمر مزعج مع كامل احترامي للحُكم".

وحصل القائد على بطاقة صفراء خامسة الموسم الحالي، ستجعله يغيب عن مباراة جنوى بالجولة الـ20 بالدوري الإيطالي.

وعن ركلة الجزاء الغير محتسبة لميلان في الدقائق الأخيرة لصالح أندريا كونتي: "الحكم قال لي أنها لم تستحق العودة لتقنية الفيديو، لكنني أري أنه كان لابد أن يعود ليرى الأمر".

وتابع: "نحن نعرف جودتنا ونريد أن نواصل الاستمرار، وأن نقوم بشكل أفضل وأفضل، كل شيء قد يحدث في مباراة واحدة، وسببنا المشاكل ليوفنتوس".

وانهى: "الآن نحن نسعى للفوز بالثلاثة نقاط أمام جنوى، والتي ستكون دفعة قوية من أجل مقعد دوري أبطال أوروبا".

وسيغيب عن مباراة ميلان أمام جنوى، كل من كالابريا وكيسييه ورومانيولي، مع عودة سوزو للفريق عقب انتهاء إيقافه.