رومانيولي يود إعادة مباراتين لميلان في السيري آ

اللاعب يتحدث عن عدم التأهل لدوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أليسيو رومانيولي مدافع ميلان رغبته في إعادة مباراتين في الدوري الإيطالي، يرى أنهما لعبا دورًا كبيرًا في عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

واحتل ميلان المركز الخامس في جدول الترتيب نهاية الموسم مما فوت عليه فرصة اللعب في دوري الأبطال، إذ تأهل أتالانتا والإنتر بانتصارهما على ساسولو وإمبولي.

وأكد القائد خيبة أمله لعدم التأهل، موضحًا أن إهدار ميلان لعدد من النقاط السهلة لعب دورًا بارزًا في هذا الفشل.

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ومضيفًا "نشعر بالأسف لإهدارنا الكثير من النقاط خلال مشوار البطولة. لقد سمعنا أن إمبولي سنحت له فرصتين عظيمتين لمعادلة النتيجة أمام إنتر في الدقائق الأخيرة من المباراة ليلة أمس، لكن هذا اختيار كرة القدم لنا".

"لقد قمنا بعملنا وفزنا، لكن هذا لم يكن كافيًا ولهذا أشعر بالأسف".

أتم "للأسف، أهدرنا خلال الموسم الكثير من النقاط في مباريات كنا في موقف جيد لنفوز بها. إن كان لي الاختيار، سأعيد مباراتي الديربي وبارما خارج ملعبنا".

يُذكر أن الفوز في مباراة واحدة من 7 مباريات خلال مارس وإبريل كلف ميلان خسارة بطاقة التأهل للموسم القادم من التشامبيونزليج، إذ خسر أمام الإنتر وسامبدوريا ويوفنتوس وتورينو وتعادل مع بارما.