رومانيولي: الخسارة محبطة ونريد جني ثمار عملنا قريبًا

أليسيو رومانيولي نجم ميلان يؤكد أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام يوفنتوس.

أعرب اللاعب أليسيو رومانيولي نجم دفاع ميلان عن غضبه بسبب نتيجة مباراة فريقه الأخيرة أمام يوفنتوس والتي أقيمت مساء الأمس ضمن لقاءات الجولة الـ ١٢ من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رومانيولي وأكد خلالها أن الفريق يشعر بالإحباط كونه كان يستطيع الحصول على نتيجة أفضل من تلك.

وقال رومانيولي: "الأمر محبط بالنسبة لنا، نحن ندرك أننا قدمنا مباراة جيدة ونعرف ذلك لكن من المفترض أن تكون النتيجة أفضل، ذلك يمنحك شعورًا مختلفًا".

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وأضاف: "نحن في حاجة للقوة التي تساعدنا على خوض كل مباراة كنهائي في بطولة الكأس، ربما كان ذلك هو ما نفتقده مع بداية الموسم الجاري عندما خضنا المباريات الأسهل بطريقة خاطئة في التفكير".

وأكمل: "من المبكر للغاية أن نبدأ في تحليل جدول الترتيب بالوقت الحالي، كل ما نسعى له في أن نبدأ في جني ثمار ما زرعناه قريبًا".

جدير بالذكر أن ميلان كان قد خسر بهدف نظيف في لقاء الأمس سجله البديل الأرجنتيني باولو ديبالا بمهارة فردية كبيرة مع قرب نهاية اللقاء.