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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رومانيولي: التعادل مع بولونيا خطأ الجميع

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ميلان يحقق تعادل سلبي ثاني على التوالي في الكالتشو

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

عاد المدافع الإيطالي، أليسيو رومانيولي، بعد غياب بسبب الإصابة، ليواجه بولونيا في ختام مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

اللقاء الذي انتهى بنتيجة سلبية، أكد مواصلة الروسونيري المعاناة، بعد تعادل ثاني على التوالي لم يتكرر منذ 2006، في تاريخ الروسونيري.

رومانيولي تحدث عقب نهاية اللقاء: "ليس أداء جيد، لم نتحرك كثيرًا، وهذا خطأ الجميع، نريد أن نلعب بشكل جيد، لكننا سنستفيق من هذا لمواجهة يوم السبت".

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وتابع عن فشل الفريق في التسجيل: "إذا لم يسجل المهاجمين، هذا ليس خطأهم، أنه خطأ الجميع الذي لم يقدم لهم الخدمة الصحيحة، نحن نتحرك سوياً، نحن نفتقد شيئًا ما".

وفشل الروسونيري في تأمين المركز الرابع بعدما فشل في استغلال سقوط لاتسيو: "هدفنا هو أن نقدم كل ما لدينا، لدينا مباراة في الأسبوع لما يتبقي من الموسم، وعلينا أن نركز في الدوري الإيطالي".

ويتواجد ميلان في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن لاتسيو، ويبتعد عن إنتر صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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