الصحافة الرومانية : رازفان يصنع التاريخ مع الهلال في مباراة درامية أمام السد

الإثارة تأتي بسبب فوز الهلال خارج الديار بالدوحة بنتيجة 4\1

ماجد جزر

سلطت الصحافة الرومانية الضوء على تأهل نادي الهلال السعودي على حساب السد القطري إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد مباراة مثيرة في الإياب.

وتخطى الهلال ضيفه القطري بنتيجة 6\5 في مجموع مباراتي نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث كانت مباراة الإياب في قمة الإثارة والتي جمعت الفريقين على ملعب جماعة الملك سعود بالرياض.

وقالت صحيفة "ديجي سبورت" أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو كتب التاريخ وقاد الهلال للتأهل إلى مباراة النهائي القاري بسيناريو مجنون بعد الخسارة 4\2 أمام السد تحت قيادة تشافي على ملعبه ووسط جماهيره.

وقالت الصحيفة أن الإثارة تأتي بسبب فوز الهلال خارج الديار بالدوحة بنتيجة 4\1 والدخول مباراة الإياب بشعور ضمان التأهل.

وأكدت الصحيفة الرومانية أن لوشيسكو تمكن من التفوق على تشافي في نتيجة المباراتين والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن نادي الهلال ينتظر الفائز من مواجهة أوراوا ريدز الياباني وجوانزو إيفرجراند الصينى، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بثنائية لصالح الفريق الياباني.