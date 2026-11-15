«كفى! احزم حقائبك وارحل!» .. روماريو يوجه رسالة قاسية إلى أنشيلوتي

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طالب المهاجم البرازيلي الأسطوري السابق روماريو بالإقالة الفورية لمدرب المنتخب الوطني كارلو أنشيلوتي عقب الهزيمة الودية أمام اليابان بنتيجة 3-2 يوم السبت في سنغافورة. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الخسارة، حثّ الفائز بكأس العالم 1994 المدرب الإيطالي على ترك منصبه والعودة لتدريب الأندية.

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المهاجم الأسطوري يفقد صبره

طالب روماريو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير شاود بإقالة أنشيلوتي قبل أن ينزلق بطل العالم خمس مرات نحو أزمة أعمق. وعلى الرغم من الخروج من دور الستة عشر على يد النرويج في كأس العالم 2026، فقد جرى تمديد عقد المدرب الإيطالي حتى عام 2030. غير أن النكسة التي حدثت يوم السبت في ملعب سنغافورة الوطني دفعت المهاجم السابق وعضو مجلس الشيوخ البرازيلي الحالي إلى المطالبة بتغيير فوري على مقاعد التدريب.

المهاجم السابق يحث على العودة إلى الأندية

خلال مباراة السبت أمام منتخب اليابان المنظم بقيادة هاجيمي موريياسو، ترك هدفا تاكيفوسا كوبو وكيتو ناكامورا المنتخب البرازيلي متأخراً بنتيجة 2-0 خلال الدقيقة التاسعة عشرة، قبل أن يسجل جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 33 و75 ليعادل النتيجة.

لكن تاتسوهيرو ساكاموتو سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من داخل منطقة الجزاء، ما أشعل احتجاجات غاضبة على خطأ مُفترض سابق أدى إلى طرد كل من أنشيلوتي ومهاجم برشلونة رافينيا الذي كان قد خرج بالتبديل.

وكتب روماريو عبر إنستجرام بعد ذلك: «أنشيلوتي، كفى! احزم حقائبك وارحل!".

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وواصل: "لا أحد يشكك في إرثك. أنت أحد أعظم المدربين الذين شهدتهم كرة القدم العالمية، لكن ذلك كان على مستوى الأندية. أما مع المنتخب البرازيلي، فأنت لم تحقق شيئاً بعد. لم نعد نحتمل!"

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وأكمل روماريو: «هل تريد الاستمرار في التدريب؟ عُد إلى الأندية، حيث صنعت اسمك. فالمنتخب البرازيلي لا يحتمل الاستمرار في المقامرة والانتظار لرؤية ما سيحدث».

مطالبة رئيس الاتحاد بالتحرك

وعلى الرغم من أن أنشيلوتي أشاد بعودة لاعبيه وبمستويات من مُنحوا الفرص، فقد وجّه روماريو غضبه نحو قيادة الاتحاد لتفادي فشل آخر في البطولات.

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ومخاطباً رئيس الاتحاد البرازيلي مباشرة في بيانه، أضاف بطل كأس العالم 1994: «الآن، هذه الرسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد البرازيلي سمير شاود. أنت شاب، وأنت برازيلي، وأعتقد أنك تريد الأفضل لكرة قدمنا. حان الوقت لتُظهر أن لديك الجرأة لاتخاذ قرار. بحق السماء، أيها الرئيس! اطرد أنشيلوتي خارجاً! لا يمكنك العبث بقميص المنتخب البرازيلي. لقد عانينا ما يكفي من الإحراج، ولا يمكننا المخاطرة برمي كأس عالم أخرى في سلة المهملات. فما إن تفلت كأس العالم، لا جدوى من البكاء عليها. وقت التحرك هو الآن!».

مواجهة سنغافورة تختتم عاماً مضطرباً

في ظل الأنظار المكثفة التي تلاحقه عقب انفجار روماريو، يتعين على أنشيلوتي أن يعالج بسرعة هشاشة دفاع فريقه قبل آخر مباراة ودية له هذا العام. ويبقى المنتخب البرازيلي في ملعب سنغافورة الوطني لمواجهة المضيف سنغافورة في 17 نوفمبر سعياً لاستعادة الثقة والاستقرار الدفاعي. وأي نتيجة أقل من فوز مقنع على المنتخب الآسيوي المتواضع لن تؤدي إلا إلى تصاعد الدعوات لقيادة الاتحاد البرازيلي لإعادة النظر في مستقبل المدرب الإيطالي على المدى الطويل.