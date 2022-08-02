رومارينيو يشمت في حمد الله بعد إيقافه!

ليست هذه المرة الأولى التي يتورط بها روما بسبب حسابه على "إنستجرام"

شماتة ثم تراجع، هكذا تعامل البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف نادي الاتحاد السعودي، مع قرارات لجنة الاحتراف التي جاءت ضد زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ما هي قرارات لجنة الاحتراف ضد حمد الله؟

أمس الثلاثاء، حسمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها في شكوى النصر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي حمد الله.

العالمي كان حصل على تسجيلات صوتية، يزعم أنها تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه بها الأخير على التمرد والرحيل عن النادي العاصمي، خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح.

هذه التسجيلات قدمها العالمي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن هذه القضية من اختصاصها، وأنها لا تتعارض مع القضية المقامة من قبل اللاعب والنصر أمام فيفا.

وأصدرت اللجنة قراراتها أمس الثلاثاء، بإيقاف حمد الله والبلوي ومشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، مع توقيع غرامة على الثنائي الأول والنادي، وحرمان الفريق من إبرام تعاقدات لفترة انتقالات واحدة. (طالع التفاصيل)

لكن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم السعودي، وهذه الخطوة قررت إدارة النصر بالفعل اتخاذها.

رومارينيو يتورط في الشماتة في حمد الله:

أحد المشجعين نشر صورة تجمع رومارينيو بزميله البرازيلي إيجور كورونادو، خلال تدريبات الفريق، معلقًا: "فرحانين بعد توقف حمد الله متأكد، افرحوا واستمتعوا"، وأشار للاعبين في الصورة.

روما قام بإعادة نشر تعليق المشجع، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

لكن لم تستمر "الستوري" سوى 18 دقيقة فقط تقريبًا، قبل أن يقوم رومارينيو بحذفها. ويبدو أن اللاعب لم يفهم تعليق المشجع على الصورة، كونه جاء باللغة العربية، لذلك قام بحذفه بعدما تبين من الأمر.

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ليس المرة الأولى لروما:

ليست هذه المرة الأولى التي يتورط بها روما بسبب حسابه على "إنستجرام"، إذ كانت المرة السابقة مع إدارة النادي..

في أغسطس 2021، نشر روما رسالة وداع لمدربه البرازيلي فابيو كاريلي، الذي أقاله الاتحاد بعد خسارة لقب البطولة العربية بالهزيمة أمام الرجاء المغربي.

ووجه بعدها اللاعب رسالة لمدربه، عبر حسابه، واصفًا مسؤولي العميد بـ"المهرجين"، لكنه عاد بعدها واعتذر، مؤكدًا أن المسؤول عن الحساب هو من قام بكتابة الرسالة. (طالع التفاصيل)