بعد صموده 5 سنوات .. رومارينيو يُعادل رقم كهربا مع الاتحاد

النجم البرازيلي يهدف الآن لتحطيم الرقم الممتاز

حظي البرازيلي رومارينيو بموسم هو الأفضل له مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2020-2021، إذ استطاع إحراز 16 هدفًا وصناعة 3 أهداف، مما ساهم في إنجاز فريقه الممتاز بإنهاء الموسم في المركز الثالث من جدول الترتيب.

صاحب الـ30 عامًا أنهى الموسم وهو هداف الاتحاد وخامس هدافي الدوري السعودي، وقد سجل ما يقرب من 35% من أهداف العميد في البطولة رغم أنه لعب مهاجمًا أحيانًا وصانع ألعاب أحيانًا أخرى.

رومارينيو عادل بأهدافه الـ16 الرقم الخاص بالنجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، والذي حققه مع الاتحاد موسم 2016-2017 حين انضم له بالإعارة من الزمالك المصري واستطاع تسجيل 16 هدفًا وصناعة 3.

رقم نجم الأهلي المصري حاليًا ظل صامدًا 5 مواسم، إذ لم يستطع أي مهاجم تجاوز عدد أهدافه مع الاتحاد في موسم واحد طوال تلك الفترة، وقد عادله رومارينيو خلال الموسم الأخير ومازالت أمامه الفرصة لتحطيمه في الموسم القادم من الدوري السعودي.

اللاعب الذي انضم للاتحاد قادمًا من الجزيرة الإماراتي صيف 2018 أحرز 7 أهداف في موسمه الأول مع العميد في الدوري السعودي، ثم 15 هدفًا في الموسم الثاني وأخيرًا 16 هدفًا في الثالث.

يشار إلى أن مختار فلاتة هو أفضل هدافي الاتحاد خلال موسم واحد في حقبة دوري المحترفين التي بدأت موسم 2008-2009، إذ سجل 20 هدفًا خلال موسم 2013-2014، يليه جلمين ريفاس الذي سجل 19 هدفًا خلال موسم 2015-2016، ومن ثم يأتي كهربا بأهدافه الـ16 خلال موسم 2016-2017.