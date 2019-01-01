رومارينيو: تجديد عقدي مع الاتحاد لا يشغلني

رومارينيو يكشف موقفه من التجديد للاتحاد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، مهاجم فريق اتحاد جدة، عن وجود مفاوضات من جانب ناديه، من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

رومارينيو يتصدر حاليًا قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 5 أهداف، متفوقًا على عمر خربين وآليو سيسيه بفارق هدف واحد.

وأشار رومارينيو خلال تصريحات قالها عبر قناة "الرياضية السعودية": "الاتحاد بدأ يفاوضني لتجديد عقدي، ولكن هذا الأمر لا يشغلني، لأن التجديد مسألة وقت فقط، وتركيزي منصب حاليًا على بذل كامل جهدي داخل الملعب".

المهاجم البرازيلي تابع: "انضباطي والتمارين بكل يومي، هي وراء ظهوري بمستوى جيد خلال الفترة الماضية، وهذا بمساعدة زملائي اللاعبين".

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وقاد رومارينيو فريق نادي الاتحاد لتحقيق الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الإسبوع الثاني ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

اللاعب البرازيلي انتقل إلى صفوف الاتحاد في صيف 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد إلى يوليو 2020.