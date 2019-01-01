رومارينيو: طموحي مواصلة التألق وسييرا ساهم في ارتقاء المستوى

هل يواصل رومارينيو تألقه مع الاتحاد؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البرازيلي رومارينيو، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على أنه يرغب في مواصلة تألقه مع فريقه خلال ختام منافسات الموسم الماضي، قبل مواجهة فريق زوب آهن أصفهان الإيراني.

الاتحاد سيواجه فريق زوب آهن أصفهان الإيراني، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

رومارينيو قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "طموحي مواصلة التألق، وقدوم لويس سييرا كان له تأثيرًا في ارتقاء مستواي".

اللاعب البرازيلي تابع: "بداية الموسم الماضي لم تكن جيدة لي وللفريق، وتم الاستعانة بمدرب جديد، وكل هذه العوامل أثرت بشكل سلبي على مستوى الفريق وعلى مستوي بشكل خاص".

وأردف: "مع قدوم المدرب سييرا والاعتماد على أسلوب لعب هجومي فقد ساعد هذا الأمر في تألقي، وأتمنى أن أبدأ الموسم المقبل مثل ما أنهيت الموسم الماضي".

مهاجم الاتحاد واصل: "أنا على ثقة كبيرة بدعم جماهير الاتحاد اللامحدود، سنكون على مستوى تطلعاتها، بحيث سأقدم ما تأمله الجماهير وتحبه".

واختتم رومارينيو تصريحاته متحدثًا عن معسكر الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية، حيث قال: "لمسنا تغيير في طريقة التدريب خلال المعسكر التدريبي، المدرب ركز على التدريب بالكرة، وهذا أكثر شيء لفت انتباهي في المعسكر التدريب، حيث كان جميع التدريبات كانت بالكرة".

وانضم رومارينيو إلى صفوف نادي الاتحاد في صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، حيث سجل 6 أهداف خلال دوري أبطال آسيا.